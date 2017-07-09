Mardin'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 59 Gözaltı

MARDİN'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 24 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 59 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri kent genelinde 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledikleri belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarda 39 kilo esrar, 6 kök hint keneviri, 260 gram eroin, 971 Ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirildiği belirtilirken şöyle denildi:



"Olaylar kapsamında 59 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devem etmektir. Sağlıklı bir gelecek için her türlü uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engelleme konusunda mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." - Mardin