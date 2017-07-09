Mardin'de zehir tacirlerine operasyon: 59 gözaltı



MARDİN'de, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 24 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 59 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledikleri belirtilerek, "Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde, 39 kilo kubar esrar, 6 kök hint keneviri, 260 gram eroin, 971 adet ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında 59 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devem etmektir. Sağlıklı bir gelecek için her türlü uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engelleme konusunda mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır"denildi.