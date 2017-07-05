Mardin'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 14 Gözaltı

Mardin'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 14 Gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Mardin'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 14 Gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Temmuz'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 sokak satıcısı gözaltına alınırken, 5 kilogram 190 gram kubar esrar, 152,1 gram eroin, satışa hazır 29 fişek eroin ve 1 adet hassas tartı ele geçirildi. - MARDİN