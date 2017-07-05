Mardin'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 14 Gözaltı
Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 sokak satıcısı gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 sokak satıcısı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Temmuz'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 sokak satıcısı gözaltına alınırken, 5 kilogram 190 gram kubar esrar, 152,1 gram eroin, satışa hazır 29 fişek eroin ve 1 adet hassas tartı ele geçirildi. - MARDİN