Mardin'de zabıtadan Kovid-19 ve ve Kurban Bayramı denetimi Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetim yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetim yaptı.

Ekipler alışveriş merkezleri, market, fırın, semt pazarı, kasap ve benzeri iş yerlerinde sağlık, hijyen, fiyat gibi konularda denetim gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından son bir haftada 50 restoran, kafe, lokanta, 40 güzellik salonu, berber ve kuaför, 14 kıraathane, semt pazarı, 2 alışveriş merkezine ait 24 iş yeri, AQUA park, 12 konaklama tesisi, 37 toplu taşıma aracı, 3 personel servis aracı, 11 şehirlerarası otobüs, 16 ticari taksi ve 15 taksi durağında denetim yapıldı.

Ekipler bayram süresince hem gece hem de gündüz vardiyalı şekilde vatandaşların şikayetlerini göz önünde bulundurarak denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA