Mardin'de zabıtadan Kovid-19 denetimi Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, normalleşme sürecinde hizmete yeniden başlayan işletmelerde denetimde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, normalleşme sürecinde hizmete yeniden başlayan işletmelerde denetimde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile zabıta ekipleri 1 Haziran'da açılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda hizmet vermeye başlayan çay ocağı, kafe, lokanta ve kahvehanelerde ekipler denetim yaptı.

Ekipler, dezenfektan ve tek kullanımlık ürünler bulundurulması, hijyenik şartlar oluşturulması ve masalar arasında 1,5 metre mesafe konulmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilgili genelgeler ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Salgının yayılmasına engel olmak için kentte gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Normalleşme takviminin başlamasıyla uzun süredir kapalı olan işletmelerin sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği sağladık. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen ve 1 Haziran itibarıyla kontrollü olarak yeniden müşteri kabul etmeye başlayan lokanta, restoran, pastane, kafe ve kahvehanelerde zabıta ekiplerimizce yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek için sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kuralları denetlendi." dedi.

Koronavirüs tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar denetimlerin rutin olarak devam edeceğini vurgulayan Yaman, işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde genel anlamda herhangi bir soruna rastlanmadığını aktardı.

Yaman, işletmecilere kurallara uydukları için teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye olarak esnafımızın yanındayız. Bu zor zamanların en kısa sürede geride kalmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA