Mardin'de Zabıta Kantinleri Denetledi

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçemizdeki okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde, gıda maddelerinin son tüketim tarihine, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığına bakıldı. Ekipler, genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yapılan denetimler kapsamında, okul kantini işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verdi. Zabıta ekiplerimizin denetimleri yıl boyunca sürecek" denildi. - MARDİN