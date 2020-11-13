Mardin'de zabıta ekipleri, sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetim yaptı
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Mardin'de zabıta ekipleri, sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetim yaptı

13.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:52
Mardin'de zabıta ekipleri, sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetim yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha kararları kapsamında sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetim yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha kararları kapsamında sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetim yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında sigara içilmesi yasaklanan alanlarda, zabıta ekipleri denetim yaptı.

Bu çerçevede, cadde, sokak, meydan, toplu taşıma ile ticari araçların duraklarında denetimler yapıldı. Vatandaşların genel olarak tedbirlere uyduğu görülürken belirtilen kararlara uymayan bazı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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