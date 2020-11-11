Mardin'de Z-Kütüphane açıldı

Mardin'de Artuklu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphane açılışı yapıldı.

Mardin'de Artuklu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphane açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Artuklu Proje Anadolu İHL'ye Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane) kazandırıldı.

Kütüphanenin açılışı Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, İl Şube Müdürü Murat Bağış, İlçe Şube müdürü Mehmet Ali As, Memur-Sen İl Başkanı Eyyüp Değer, İlim-Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, Mardin ÖNDER Başkanı Abdulsamet Yılmaz, Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş, okul öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Duyan, estetik ve ergonomik tasarımı nedeniyle öğrencilerin Z-Kütüphaneleri çok sevdiğini ve bu projeyle Z-Kütüphane kurulumu yapılan okullarda okuma etkinliklerinin yaygınlaştığını, okuma kültürü kazandırmaya da önemli katkıları sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin yaşlarına uygun renkli mekanların öğrencilerde kitap okuma isteğini artırdığına dikkat çeken Duyan, "Klasik kütüphane anlayışından farklı olarak kurulan bu kütüphanelerimizde internet hizmeti, zeka oyunları gibi aktivitelerle de öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz burada kitap okurken ve araştırma yaparken keyifli vakit geçirmektedir." dedi.

Yılmaz ise dernek olarak imam hatiplilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde 500'e yakın derneği olan büyük bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dernek olarak Türkiye'deki eğitimin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Geçen dönemlerde tüm Türkiye'de 200'e yakın Z-Kütüphane açılışı yaptık. Bu dönemde de 250 Z-Kütüphane açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Her şeyi devletimizden beklemek doğru bir yaklaşım değil. Sivil toplum örgütü yaklaşımıyla hakikaten devlete katkı sağlayacak, destek verecek bir yaklaşımla bu projeleri hayata geçiriyoruz."

Memur-Sen İl Başkanı Eyyüp Değer de kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz