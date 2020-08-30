Mardin'de yüzyıllardır sürdürülen üzerlik geleneği MARDİN'de yüzyıllardır genç kızların üzerlik bitkisinden emek verip ürettikleri aksesuarlar, bugün bile birçok evin duvarlarını süslüyor.

MARDİN'de yüzyıllardır genç kızların üzerlik bitkisinden emek verip ürettikleri aksesuarlar, bugün bile birçok evin duvarlarını süslüyor. Bölgede bu bitkinin aynı zamanda insanları nazardan ve bazı hastalıklardan koruduğuna inanılıyor. Baba mesleği olan aktarlığı sürdüren 60 yaşındaki İsa Gökçeoğlu, bu bitkisinin aynı zamanda birçok hastalığı da deva olduğunu ifade ederek, "Ancak, bizim bölgede daha çok nazara karşı yapılan aksesuarlar kullanılıyor" dedi.

Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının sıcak bölgelerinin yanı sıra Anadolu'nun birçok yerinde yetişen üzerlik bitkisi, Mardin'de yüzyıllardır toplanıp, genç kızların emeğiyle aksesuar haline getiriliyor. Nazardan ve bazı hastalıklardan koruduğuna inanılan bitki güzel kokusuyla da evlerin duvarlarını süslüyor. Mardin'de, Şairler Çarşısı'nda baba mesleğini sürdüren aktar İsa Gökçeoğlu, üzerlik bitkisinin aslında birçok hastalığa da deva olduğuna belirterek, "Ancak bizim bölgede daha çok nazara karşı kullanılıyor. Bunlar evlere nazar için, göz için, kazadan beladan korunmak için asılıyor. Bunlar eve bırakıldığında göz değmez, nazar değmez. Arabaya bıraktığın zaman da nazardan ve kazadan korur. Bunlar ilkbaharın sonunda yazın başında yakılıyor. Dumanı haşereleri, yılanları, akrebi, böceklerin gitmesini sağlıyor. Çok faydalı bir bitkidir. Bunlar el emeğiyle yapılıyor. Genç kızlarımız, bunları yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA