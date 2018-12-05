Mardin'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

Mardin'de 400 öğrenciye yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi başladı.



Bu kapsamda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda ilkokul 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 400 öğrenciye yüzme öğretiliyor.

Yüzme antrenörü Uğur Gölçek, eğitimlerin yaklaşık 3 ay süreceğini belirterek, "Bu projeyle 400 çocuk yüzmeyi öğrenecek. Yetenekli sporcuları burada keşfedeceğiz." dedi.

Altınova İlkokulu öğrencisi Mustafa Şahin ise yüzme öğreneceği için heyecanlı olduğuna işaret ederek, "İlk defa yüzmeyi öğreneceğim. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.