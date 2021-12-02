Mardin'de yürüme güçlüğü yaşayan Feryat'a üç tekerlekli motosiklet hediye edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastalığına bağlı olarak yürüme güçlüğü yaşayan Feryat Akış'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla üç tekerlekli motosiklet hediye etti.

Akış'ın ailesi Hirediter Spastik Paraparezi hastalığına bağlı yüzde 60 fiziksel engel durumunun olduğunu ve maddi durumlarının yetersiz olduğunu belirterek Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuruda bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekibin, yaptığı incelemenin ardından engelli bireyin sosyal yaşamının güçlendirilmesi ve sosyal refahı için sosyo ekonomik destek sunulması amacıyla, üç tekerlekli akülü engelli motosikleti Akış'a hediye etti.

Yetkililere teşekkür eden Akış, "Yürümekte ve hareket etmekte zorlanıyorum. Çok uzun süredir yürüyemiyorum. Merdiven inip çıkarken çok zorlanıyorum. Bu nedenle çok uzun süredir dışarı çıkamamıştım. Motosikletle rahat bir şekilde dışarıda dolaşabileceğim." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet