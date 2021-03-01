Mardin'de yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli yakalandı
01.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:22
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Akdoğan bölgesinde Suriye sınırından yurda kaçak geçiş yapmaya çalışan 8 kişi tespit edildi.
Sınır birliklerince yakalanan 8 Suriyelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar