Mardin'de yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli yakalandı
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Mardin'de yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli yakalandı

01.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:22
Mardin'de yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Suriyeli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Akdoğan bölgesinde Suriye sınırından yurda kaçak geçiş yapmaya çalışan 8 kişi tespit edildi.

Sınır birliklerince yakalanan 8 Suriyelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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