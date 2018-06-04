Mardin'de Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünce mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kent genelinde gerçekleştirilen 'Bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi' çalışmaları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 17 kilo 323 gram esrar, 622 gram eroin, 1 gram kokain, 2,51 gram metamfetamin ve satışa hazır 33 fişek esrar, 57 fişek eroin, 3 fişek kokain, bir fişek metamfetamin ile tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında işlem başlatıldı" denildi. - MARDİN