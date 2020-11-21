Mardin'de yollar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de yollar sessizliğe büründü

21.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:59
Mardin'de yollar sessizliğe büründü

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonlarında saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların büyük bir çoğunluğu yasağa uyarak evlerine kapandı. - MARDİN

Mardin'de yollar sessizliğe büründü
Mardin'de yollar sessizliğe büründü
Mardin'de yollar sessizliğe büründü
Mardin'de yollar sessizliğe büründü
Mardin'de yollar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Balıkesir sessizliğe büründü
Balıkesir sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Bursa sokakları sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Bursa sokakları sessizliğe büründü
Mardin'de 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Mardin'de 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya İrem Derici Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de yollar sessizliğe büründü - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 22:59:34. #1.14#
title