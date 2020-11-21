Mardin'de yollar sessizliğe büründü
21.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:59
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte yollar sessizliğe büründü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonlarında saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların büyük bir çoğunluğu yasağa uyarak evlerine kapandı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı