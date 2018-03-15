Mardin'de Yollar Asfaltlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince, başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğünü, şehir merkezine yolların vatandaşların beklentilerini karşılayacak bir duruma getirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Geçen yıl yollarda rekorlar kıran ve kırsal mahallelerin kaliteli yollar ile tanışmasını sağlayan belediyenin, 2018 yılında yol sorununun bir daha konuşulmaması için adımlar atmayı sürdürdüğünü dile getiren Yaman, bin kilometre sıcak asfaltın kırsal mahalleler ile tanıştırılacağı, bu yıl şehir merkezinde de yolların istenilen düzeye getirilmesi hedefiyle çalışıldığını bildirdi.

Yaman, yol çalışmalarının 2018 yılında katlanarak artacağını ifade edere, şunları kaydetti:

"Görevde olduğumuz süre zarfında önceliklerimiz arasında her zaman yollarımız oldu. Çünkü birçok kırsal mahallemizin yolu neredeyse kullanılamayan bir durumdaydı. Öte yandan şehir merkezlerinde de bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Biz hemen kolları sıvayarak harekete geçtik. Kırsal mahallelerimizde kaliteli yollar konusunda rekor kırdık. Bu çalışmaları 2018 yılında da sürdüreceğiz."