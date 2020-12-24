Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı
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Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı

24.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:18

Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı Mardin'de soğuk havalarla birlikte yolda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı

MARDİN - Mardin'de soğuk havalarla birlikte yolda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun buzlandığını fark edemeyen araçların kayması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde havaların soğuması ve yağmur, yolda buzlanmaya neden oldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçları ile ilerledikleri sırada buzlanmayı fark edememeleri nedeni ile kayarak kaza tehlikesi atlattı. Araç sürücülerinin yaşadığı zor anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı
Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı
Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı
Mardin'de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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