Mardin'de yolcu otobüsünde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, siyah çantalarda yırtık elbiselerin arasına gizlenmiş 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
13.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:48
Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, siyah çantalarda yırtık elbiselerin arasına gizlenmiş 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Midyat-Ömerli kara yolunda kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüsün bagajında yapılan aramada, iki siyah çanta içerisinde yırtık elbiseler arasına gizlenmiş 930 paket kaçak sigara bulundu.
Yolculardan şüpheli N.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA