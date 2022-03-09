Mardin'de yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 zanlının kıyafetlerinin altında vücutlarına sarılmış vaziyette 8 kilo 400 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızıltepe, Mardin, Eroin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title