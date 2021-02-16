Mardin'de yolcu otobüsünde 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi
16.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:31
Mardin'in Derik ilçesinde yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 46 cep telefonu ve 25 şarj cihazı ele geçirildi.
Mardin'in Derik ilçesinde yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 46 cep telefonu ve 25 şarj cihazı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üçyol mevkisindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüsteki yolcu M.Ö'nün valizinde yapılan aramada gümrük kaçağı 46 akıllı cep telefonu ve 25 şarj cihazı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar