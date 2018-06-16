Mardin'de Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Mardin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 M 0515 plakalı yolcu minibüsü ile 35 BCH 920 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN