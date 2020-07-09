Mardin'de yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi Mardin'in Savur ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Mardin'in Savur ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin Mardin-Savur kara yoluna patlayıcı tuzakladığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

Bölgede yapılan incelemede 2 piknik tüpüne tuzaklanmış amonyum nitrat ve fuel-oil ile güçlendirilmiş 20 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 kilogram çivi, 4 pil düzeneği ve kablo ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından fünye ile kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: AA