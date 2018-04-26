Mardin'de Yol Kenarına Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
Mardin'in Savur ilçesinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Mardin'in Savur ilçesinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 Nisan'daki arama faaliyeti sırasında yol kenarında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı tespit edildiği bildirildi.
Patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.