Mardin'de "Yol Boyu Ağaçlandırma Projesi"

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Yol Boyu Ağaçlandırma Projesini hayata geçirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Mardin için çalıştıklarını bildirdi.

Göreve geldiklerinde şehrin en büyük sıkıntılarından birinin yeşil alan olduğunu belirten Vali Yaman, hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayarak, Kamor Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi, Türkmen Geçidi Ağaçlandırma Projesi, Protokol Yolu Çalışması ile Yol Boyu Ağaçlandırma Projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Kamor Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi'nin şehre ayrı bir hava katacağını vurgulayan Yaman, "Kısa bir süre içerisinde bitecek olan atıl durumdaki Kamor Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi, şehrin görünümüne ayrı bir hava katacak. Hemşehrilerimiz aileleriyle birlikte boş zamanlarını burada geçirecekler. Gençlerimiz, bu projenin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü çok geniş spor aktiviteleri onları bekliyor." ifadelerini kullandı.

"100 bin fidan dikimi gerçekleştirdik"

Yeşil bir Mardin için çalıştıklarına dikkat çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Şehrimizin girişleri olan, Mardin-Nusaybin, Mardin-Kızıltepe, Mardin-Midyat ve Mardin-Diyarbakır yollarını güzelleştirmek adına Yol Boyu Ağaçlandırma Projesinin çalışmalarını başlattık. Mesai arkadaşlarımın özverili çalışmaları ile kısa bir sürede bu projeyi tamamladık. Yol boyu ağaçlandırma ile şehrimizin 4 girişi ayrı bir havaya büründü. Güzel bir çalışma oldu. Yeşillendirmeyle ilgili projelerimiz devam edecek. Şu ana kadar 100 bin fidan dikimi gerçekleştirdik."