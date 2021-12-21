Mardin'de yoğun sis etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de yoğun sis etkili oldu

Mardin'de yoğun sis etkili oldu
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

MARDİN (AA) - Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte dün akşamdan bu yana yaşanan sis dolayısıyla ulaşım olumsuz etkilendi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sisin gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title