Mardin'de yoğun sis etkili oldu
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
MARDİN (AA) - Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kentte dün akşamdan bu yana yaşanan sis dolayısıyla ulaşım olumsuz etkilendi.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.
Sisin gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet