Mardin'de yoğun sis
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Mardin'de yoğun sis

19.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:57
Mardin'de yoğun sis

MARDİN'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

MARDİN'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kazaların da meydana geldiği kentte trafik ekipleri, yollarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sağanak ve sisin gün boyu etkili olmasının beklendiği belirtildi.  

 


Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis
Mardin'de yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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