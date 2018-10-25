Mardin'de Yoğun Sis

Mardin'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler yollarda sıkıntı yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Bu arada ulaşımı olumsuz etkileyen sis, Mardin Kalesi ve diğer tarihi yapılarda güzel bir manzara oluşturdu.