Mardin'de Yks Tercih Danışmanlık Merkezleri Kurulacak

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 52 noktada YKS tercih danışmanlık merkezi kurulacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yaptığı açıklamada, il genelinde 41'i okul, 11'i park, AVM ve meydanlarda olmak üzere 52 noktada tercih danışmanlık merkezlerinin oluşturulacağını söyledi.

Merkezlerde, 156 personel ile 7-14 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih dönemi süresi içerisinde öğrencilere hizmet verileceğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Güzel olan öğrencinin seçeceği bölümü kendisinin belirlemesidir ancak bu konuda aileden ya da konunun uzmanı kişilerden de yardım alınırsa öğrencinin seçimiyle ilgili gözünden kaçırdığı olumlu ya da olumsuz etkenler daha görünür hale getirilerek yanlış bir tercih yapılmasının önüne geçilmiş olur. Öğrenci kendini iyi tanımalı, hayattan ne istediğini, hayallerini ve hedeflerini iyi belirlemeli, yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına vararak, ülkemizin istihdam şartlarını da dikkate alarak, bugünün Türkiyesine ve dünyasına göre değil yarınlara göre bir tercih yapmalıdır."