Mardin'de YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Mardin'de YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Mardin'de YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında sınav öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin gündemi görüşmek, koronavirüs kapsamında uyulması gereken konuları değerlendirmek, sınavın sorunsuz bir biçimde uygulanması ile ilgili tedbirleri görüşmek için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Koordinasyon Kurulu Başkanı Rektör İbrahim Özcoşar, Emniyet Müdür Vekili İbrahim Aybeyan, ÖSYM İl Koordinatörü Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer katıldı.

Sınav öncesi ve sonrasında da geçerli olan maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına tüm adayların önemle dikkat etmesi gerektiği belirtilen toplantıda, Vali Demirtaş 2020 YKS sınavına girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Kaynak: AA