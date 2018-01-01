Mardin'de Yılın İlk Bebeği Burak Bebek Oldu

Mardin'de yılın ilk bebeği Burak bebek oldu



MARDİN - Mardin'de yılın ilk bebeği Kızıltepeli Hakan ve Sultan Anşin çiftinin bebekleri Burak bebek oldu. Mardin'de özel bir hastanede saat 00.30'da Burak bebek sağlıkla ailesinin kucağına teslim edilirken Anne Sultan bebeğini kucağına alarak duygusal anlar yaşadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastaneye saat 20.00 sularında müracaat eden Anşin ailesi saatler süren heyecanlı bekleyişin ardından saatler 00.30'da Burak bebeği sağlıkla kucaklarına aldı.

Doktor Ferya Aydın tarafından 3 kilo 300 gram olarak yaşama gözlerini açan Burak bebek ailesine duygusal anlar yaşattı. İhlas Haber Ajansı muhabirinin tanıklık ettiği o anlarda Anşin çifti bebekleri dünyaya gelemeden önce ismini koyduklarını, 9 aydır sabırsızla bu anı beklediklerini söylediler.

Baba Hakan Anşin: Çok mutlu olduğunu belirterek: "Allah herkese nasip etsin. Çocuğu olmayanlarda Allah nasip etsin. Yeni yılın ilk bebeği olduğu için mutluyuz.Farklı bir heyecan. Heyecanlıyız konuşacak pekte bir şeyi yok" dedi.

Anne Sultan Anşin: Bebeğini kucağına sağlıkla aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek:"Çok mutluyuz dokuz aydır bu heyecanı bekliyorduk. Çok şükür doğdu. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Sağlıklı bir şekilde büyür ve ailemize huzur katar inşallah" diyerek duygularını ifade etti.