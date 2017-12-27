Mardin'de Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Denetimi

Mardin'de yapılan denetimlerde 409 şişe kaçak ve ruhsatsız iş yerlerinde satılan 2 bin 75 şişe Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollü alkollü içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşları huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak denetim yapıldığı belirtildi.





İl genelinde 31 ekip ve 92 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 46 iş yerinin kontrol edildiği, 13 iş yerine ve 6 kişiye adli işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada, 3 iş yerinin TAPDK ruhsatının bulunmadığı, 4 iş yerine toplam 28 bin 114 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.





Denetimlerde, 409 şişe kaçak içki, ruhsatsız iş yerlerinde satılan 2 bin 75 şişe TAPDK bandrollü içki, 88 paket TAPDK bandrollü sigara ve 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirilen açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayının engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.