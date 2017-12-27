Mardin'de Yılbaşı Öncesi Denetim

Mardin Emniyetinden yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yaptı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı 'Kaçak/Sahte Alkollü İçki' denetimi gerçekleştirilmiştir. Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları ile ilimiz genelinde 31 ekip ve 92 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 46 iş yeri kontrol edilmiş, 13 iş yerine ve 6 şahsa adli işlem uygulanmış, 3 işyerinin TAPDK ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiş ve ilgili makamlara bildirilmiş, 4 farklı iş yerine toplamda 28 bin 114 lira idari para cezası uygulanmış, 409 şişe kaçak alkollü içki, Ruhsatsız iş yerlerinde satılan 2 bin 75 şişe TAPDK Bandrollü alkollü içki, 88 paket TAPDK Bandrollü sigara, 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir" denildi. - MARDİN