Kış Sıcak Geçti, Mardin'i Yılanlar Bastı
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Tozan Mahallesi'nde görülen yılanlar vatandaşları korkuttu.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Tozan Mahallesi'nde görülen yılanların vatandaşları korkuttu.
Kış ayının sıcak geçmesi yılanların erken yuvalarından çıkmasına neden olduğunu söyleyen Tozan Mahallesi sakinlerinden Abdulhakim Aktürk, yetkililerden yardım istedi.
"ZEHİRLİ OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ"
Aktürk, "Köyümüzde ki tarlaya giderken çok sayıda yılan gördük. Bu yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. 9 tane yılan öldürdüm şimdiye kadar, bu yılanlar çocuklarımıza zarar verebilir. Kış ayının sıcak geçmesi nedeni ile yılanlar yuvalarından erken çıktı. Bizde bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi.
YORUMLAR (7)
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Öldür lo sendeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Öldürmeyin diyenler! hoop size diyom gelin bizim tarladaki yılanları toplayın yoksa hepsini öldürecem...Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ADI ZATEN MAR DİN MAR KÜRTÇE ESKİ DİLDE YILAN DEMEK MARDİNDE YILAN ÇOK HİKAYELERİ VARCevap Yaz 3 Yayından KaldırRACO: marziye ne demek laYayından Kaldır
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farelere ölümCevap Yaz Yayından Kaldır