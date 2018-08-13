Mardin'de Yıl Sonuna Kadar 2 Milyon Turiste Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Bu yıl 8 ayda bir milyon 300 bin turist şehrimize misafir oldu. Mardin'de turizmi 12 aya yayarak yıl sonuna kadar 2 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin'de Valilik ve görevlendirme yapılan belediye tarafından turizmin 12 aya yayılması için mekan sağlıklaştırma ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık veriliyor.

2017 yılında turizmde yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdüren kent son 8 ayda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

Belediye tarafından sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülen, Bilgi, Kültür ve Tanıtım Merkezi açılan, tur aracının hizmete girdiği kentte turizme yönelik yatırımlar her geçen gün artıyor.

"Hem esnaf hem de turizmcimiz son derece memnun"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, yaptığı açıklamada, şehrin 2017 yılında Türkiye'nin en popüler illeri arasında olduğunu belirtti.

Bu yıla da çok iyi başladıklarını ifade eden Yaman, "Hem esnaf hem de turizmcimiz son derece memnun. Bu sayı artarak devam ediyor. Geçen sene gelen ve konaklayan misafir sayısında 4 katına yakın artış gerçekleşmişti. Bu yıl 8 ayda bu rakam daha da artı. Bu yıl 8 ayda bir milyon 300 bin turist şehrimize misafir oldu. Talep çok fazla. Bu da bizi sevindiriyor. Mardin'de turizmi 12 aya yayarak yıl sonuna kadar 2 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Valilik ve belediye olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Yaman, bu doğrultuda çeşitli festivaller ve yarışmalar düzenlendiğini aktardı.

Yaman, özellikle hafta sonlarının yoğun geçtiğine işaret ederek, yapılan ve devam eden çalışmalar, ekim ve kasım aylarında yapılacak ulusal ve uluslararası organizasyonlarla turizmi 12 aya yaymak istediklerini vurguladı.

Sağlanan huzurla Mardin'in 2014 yılında gördüğü zirvenin 4 kat artışını yakaladıklarını anlatan Yaman, "Mardin'de yakaladığımız huzur ve güven, şehrimize ve bölgemize gelen misafir sayısını artırdı. İnşallah böyle de devam edecek. Huzur oldukça insanların, yatırımcımızın, esnafımızın yüzü gülüyor, gelen misafir sayısı da artıyor. Bundan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.