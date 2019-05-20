Mardin'de Yetimlere Bayram Hediyesi

Uluslararası Yardım Organizasyonu (İHO-EBRAR) Mardin'de yetim çocuklara giysi yardımı yaptı.

İHO-EBRAR yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla, Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla Mardin merkez ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki 36 yetim çocuğa elbise ve ayakkabı yardımında bulundu.

Anneleriyle bayram alışverişi yapan çocukların her birine 100 lira değerinde elbise ve ayakkabı hediye edildi.

Kızıltepe Umut Kervanı Vakfı yetkilisi Cihat Karaalp ile Mardin Umut Kervanı Vakfı Temsilcisi Fatih Akman, yaptıkları açıklamada, yetim çocuklara bayram hediyesi verdiklerini belirterek, "İnşallah hayırsever halkımızdan destek geldiği müddetçe muhtaçlara, fakirlere, yetimlere, mültecilere umut olmaya ve dertlerine derman olmaya çalışacağız. Rabb'im hayırseverlerimizin desteğini kabul etsin, IHO-EBRAR üyelerinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA