Mardin'de yetim çocuklara bayram harçlığı Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, kentte 40 yetim çocuk ile ihtiyaç sahiplerine zarflar içerisinde bayram harçlığı ulaştırdı.

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, kentte 40 yetim çocuk ile ihtiyaç sahiplerine zarflar içerisinde bayram harçlığı ulaştırdı.

Ramazan ayı boyunca gıda gibi çeşitli yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışan Mardin Umut Kervanı İnsanı Yardım Vakfı, kentte 40 yetim çocuk ve ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde bayram harçlığı bulunan zarflar verdi.

Mardin Umut Kervanı Başkanı Fatih Akman, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin bayram sevinçlerine ortak olduklarını bildirdi.

Ramazan ayı boyunca nakdi yardım, kırmızı et paketlerinden bayram şekerine kadar her gün farklı yardımlarda bulundukların ifade eden Akman, insani yardım çalışmalarına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Akman, "40 yetim ve muhtaca bayram harçlığı zarfları ulaştırmak suretiyle çocukların bayram sevincine ortak olduk. Rabbim katkı sunan hayırseverlerden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA