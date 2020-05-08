Mardin'de yetim ailelerine yardım
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Mardin'de yetim ailelerine yardım

Mardin'de yetim ailelerine yardım
08.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:07

MARDİN'de, Ramazan Bayram'ı öncesi 50 yetim ailesine gıda, et ve bayram şekeri bağışlandı.

MARDİN'de, Ramazan Bayram'ı öncesi 50 yetim ailesine gıda, et ve bayram şekeri bağışlandı.

Ramazan ayı içerisinde, Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı ve nakdi destek çalışmaları yapan Umut Kervanı Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından her yıl ramazan ayının 15'inde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bu kez yetim ailelerini sevindirdi. Mardin Umut Kervanı Derneği Başkanı Fatih Akman, ramazan ayı boyunca organize ettikleri çalışmalar kapsamında bu sefer ulaşabildikleri yetimlere gıda, bayram şekeri ve et desteğinde bulunduklarını söyledi.

Çalışmalarını artırarak sürdürme gayretinde olduklarını ifade eden Akman, "Mübarek ramazan ayının 15'inci günündeyiz. Her ramazan ayının 15'inci günü 'Dünya Yetimler Günü' olarak kutlanmaktadır. Yetimleri sadece belirlenmiş bir günde hatırlamak değil, ihtiyaçları olduğu her zaman yanlarında olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için ciddi projeler üretmek gerekiyor. Bizler de Umut Kervanı olarak Mardin'deki yetimlere yönelik çalışma içerisine girdik. Yaklaşık 50 yetim ailemize gıda, et ve bayram şekeri desteğinde bulunduk" dedi.Kendilerine yardım yapılan yetim aileleri de Umut Kervanı gönüllülerine teşekkür ederek kendilerini sevindiren hayırseverlere dua etti.?

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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