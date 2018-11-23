Mardin'de 'Yeşilay Elçisi' Esnaf

Mardin'de önemli bir çalışmaya imza atan Yeşilay, bağımlılıkların önlenmesine destek olmak üzere "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında kent esnafını Yeşilay gönüllüsü yaptı.

Yeşilay Mardin Şubesi, bağımlılıklarla mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleriyle el ele verdiği yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlk adımı İstanbul'da hayata geçirilen proje için, çocuk ve gençlerin çoğunlukla ilişkide olduğu meslek grupları belirlendi. Bu meslek grupları üzerinden toplumsal duyarlılığın sokaktan mahalleye, mahalleden ilçe ve il merkezlerine kadar gönüllü esnaf üzerinden yaygınlaşması amaçlandı. Esnafın ve muhtarların mahalledeki saygın rolünden destek alınarak, toplumun bağımlılıkla mücadelesine aktif olarak katılımları hedeflendi. Projeye dahil olan esnafın bilgi düzeyinin artırılması amacıyla eğitimler verildi ve bu konuda ortak söylem geliştirmeleri sağlandı. Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, proje hakkında yaptığı açıklamada, bağımlılıklar ile mücadelede tüm toplum kesimlerinden destek beklediklerini, esnafın çalışmalarına destek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

9 meslek dalı seçildi

Proje kapsamında kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet kafe, büfe, kahvehane, giyim mağazası, kırtasiye, eczane olmak üzere 9 meslek dalı seçildi. Bu mesleklerden projeye gönüllü olarak katılan esnafın, bulundukları bölgedeki metruk binaları ve atıl halde bulunan parkları yetkililere bildirilmeleri sağlandı. Yeşilay Elçilerinin, ayrıca, mahallelerinde alkol ve uyuşturucu kullanan birey veya yakınlarını destek almak üzere muhtarlıklara, tedavi görmek isteyenleri de YEDAM'a yönlendirmeleri istendi. Projeye katılan gönüllü esnaf, dükkanının girişine, herkesin göreceği şekilde Yeşilay Elçisi etiketi astı ve Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtmaya başladı. - MARDİN