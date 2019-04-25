Mardin'de Yeşilay Elçileri Projesi

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, bağımlılığın en önemli hastalık olduğunu belirterek bu konunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Artuklu Öğretmenevi'nde basın mensupları ile bir araya gelen Günlüoğlu, Yeşilay Elçileri Projesi ile başarı hedeflediklerini söyledi. Kendilerine göre bağımlılığın asrın hastalığı olduğunu kaydeden Günlüoğlu, "Özellikle sigara, kumar, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ile mücadelede maalesef iyi bir mesafe alamıyoruz. Şu an yaptığımız araştırmalara göre sigara içme yaşı 11'in altına düşmüştür. Alkol kullanımı yaşı da alt yaşlara doğru gitmektedir. Bu gerek şehrimiz için gerek ülkemiz için son derece ürkütücü bir meseledir. Alkol yasağına dair herhangi riayet söz konusu değil, özellikle insanlarımız yasakları delmek için özel gayret gösteriyorlar. Halbuki bu yasaklara uymak hepimizin menfaati gereğidir. Saydığımız 5 zararlı alışkanlıklar ya da bağımlılıklar, sadece kişiye, ailesine, şehrine zarar vermiyor bütün dünyaya büyük bir zarar veriyor. Bu nedenle bağımlılık yapıcı olan bu zararlı alışkanlıkların her geçen gün aramızda yayıldığını görüyoruz. Bunların önünü almak sadece devletin veya vatandaşın işin değil, el birliği yapmak suretiyle bunların üstesinden gelebiliriz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA