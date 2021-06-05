Mardin'de "Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye" sempozyumu düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Cemil Meriç'in hayatı ve fikirlerinin anlatılığı 'Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye' adlı sempozyumda düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Cemil Meriç'in hayatı ve fikirlerinin anlatılığı 'Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye' adlı sempozyumda düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Prof. Dr. Ömer Çaha'nın katıldığı açılış oturumu ile başlayan sempozyuma, mütefekkir aydın yazar Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç ve Türkiye'deki üniversitelerden birçok bilim insanı katıldı.

Cemil Meriç'in, her kesimin hem fikir işçiliği hem mütefekkirlik bağlamında kabul ettiği bir aydın olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Pro Dr. İbrahim Özcoşar konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Cemil Meriç, hayatı boyunca bir arayışın sorgulamanın ve tenkitin peşinde; hakikatin, tefekkürün, kültürün, medeniyetin ve irfanın izini süren bir isimdir. Tanzimat'tan itibaren ithal bir takım fikirlerle, ideolojilerle, entelektüel krizlerle ortaya çıkan, bu ülkenin ilham damarlarının üzerine çöken batılılaşma maceramızı derinlemesine sorgulayan ve bu sorgulamalarla aslında bütün çeperleri zorlayan bir isim olmuştur. Osmanlıdan itibaren Türk toplumunun yaşamış olduğu kültürel krizleri kavramların odağında tartışırken aslında; konu üzerinde görüşlerini oldukça cesur bir söylemle dile getiriyor. Bu ülkenin sosyolojik karılmalarını, kopuşlarını, ontolojik bölünmelerini sadece kronolojik yada tarihsel tespitlerle değil sosyolojik kavrayışlarla da söylüyor. Diyalektik düşünce tarzını merkeze alıyor."

Cemil Meriç'in ölüm yıldönümünün 13 Haziran olduğunu hatırlatarak konuşmalarına başlayan mütefekkir aydın yazar Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç ise şöyle konuştu:

"Mardin semasının altında Mezopotamya'nın taçsız Kraliçesi'nin bağrında bu sempozyumun düzenlenmesi bizlere nasip oldu. Bu açıdan Mardin Artuklu üniversitesine ve çalışmaya katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Cemil Meriç'e ait eserlerin dünya dillerine çevirisinin yapılması için başlatılan çalışma bugünkü sempozyumun çekirdeğini oluşturdu. Cemil Meriç'in seçili beş temel eserini belirlediğimiz 32 Dünya diline çevirisini gerçekleştireceğiz. Böylelikle bugünkü sempozyumun konusu olan yerel düşünür Cemil Meriç'in fikirlerinin evrensele taşınmasına vesile olacağız" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz