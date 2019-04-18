Mardin'de "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi"

Mardin Devlet Hastanesi sağlık personeline, "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi" verilmeye başlandı.

Bir otelde düzenlenen eğitimde konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, amaçlarının önlenebilir bebek ölümlerini engelleyip daha kalifiye elemanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sağlığın insan hayatındaki önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yeni doğanın, neonatal bakım alma hakkı vardır. Bu da doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yeni doğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Eğitimi çok önemsiyoruz, bu tür eğitimlerimiz devam edecektir."

Etkinlik, NRP Kurs Sorumlusu Doç. Dr. İlker Günay'ın konuşmaları ve eğitimcilerin sunumlarıyla devam etti.

Eğitime Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı çalışanları, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Nohutçu ve sağlık personeli katıldı.

Program katılan 8'i pratisyen, 10'u uzman, 18'i doktor 75 sağlık personeline 3 günlük eğitimin ardından sertifikaları verilecek.

Kaynak: AA