Mardin'de yeni yılın ilk karı
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Mardin'de yeni yılın ilk karı

20.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:16
Mardin'de yeni yılın ilk karı

MARDİN'de, 3 gündür sağanak ve sis etkili olurken, yeni yılın ilk karı, bugün yağdı.

MARDİN'de, 3 gündür sağanak ve sis etkili olurken, yeni yılın ilk karı, bugün yağdı. 

Mardin genelinde son 3 gündür devam eden sağanak ve sis yerine bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yeni yılın ilk karıyla kaplanan yollarda tuzlama çalışması yaparken, sürücüler de hızlarını azaltarak, ilerlemek zorunda kaldı. Kar yağışıyla kayganlaşan yollarda kazalar da meydana geldi. Sabah erken saatlerde tezgah açan semt pazarcıları da teneke kutularda yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı. 

Ömerli ve Mazıdağı ilçelerinde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bazı köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

 


Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı
Mardin'de yeni yılın ilk karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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