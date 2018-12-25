Mardin'de Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Başlıyor

Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işbirliğiyle yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik Mardin'de "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nı başlatacak.

Programa başvuru için; en az Lise mezunu tercihen Üniversitelerin; İletişim Fakülteleri, İİBF, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin son sınıf öğrencileri veya mezunları ile ilgili bölümlerin önlisans mezunlarının başvuru yapabilecekleri eğitim programın başvuru tarihleri: 21.12.2018-25.12.2018 tarihleri arasındadır.

Programın gazetelere avantajı özetle şöyle:

Asgari kadro da gösterilemeyecek kadar kıdemi olmayan herkesi, eğitim sonunda kadroda gösterilebilinir. Ayrıca 9 ay boyunca çalışacak olan kişi ise, asgari ücrete yakın ücret alabilecektir.

Programa katılmak isteyenler, başvuru için mardin@bik.gov.tr adresine CV'lerini yollayabilir veya Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapan adaylar, 26 Aralık 2018 tarihinde saat 10.00'da Artuklu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda mülakata alınacak.

Mülakatta başarılı olanlar İŞKUR'un desteğiyle basın işletmelerinde çalıştırılacaktır. Programa katılanlara Veri haberciliği, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri vb. başlıklardan oluşan dersler, üniversitelerin alanında uzman akademisyenleri ve sektörün tecrübeli gazetecileri tarafından verilecek.

Bu programda faydalandırmaya müsait ve uygun kişileri bizlere yönlendirebilirseniz mutlu oluruz. Göstermiş olacağınız İlgi ve anlayışınızdan dolayı şimdiden çok teşekkürler.

Kaynak: Bültenler