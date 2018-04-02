Mardin'de Yeni Ambulanslar Hizmete Alındı

Mardin'de, Sağlık Bakanlığınca satın alınan 2 yeni ambulans törenle hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, müdürlük bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ambulansların hayat kurtarmada önemli bir araç olduğunu söyledi.

Yeni araçların 112 Acil Sağlık ekiplerine güç katacağını aktaran Yavuz, "Ülkemizde son 15 yılda sağlık sektöründe çok ciddi bir dönüşüm yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bundan sonrada daha ileri seviyelerde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, kent genelindeki 26 112 İstasyonunda, yeni ilave olan araçlarla 41 ambulans ve 400 personelle acil sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Kent merkezinde vakaya 10 dakika içerisinde ulaşım oranlarının yüzde 94, kırsal alanda ise 30 dakikada vakaya ulaşımın yüzde 93 olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu da Türkiye ortalamasının üstündedir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde başvuran bütün vatandaşlarımıza 'İlk Yardım Eğitimi' vermeyi planlıyoruz. Biz bu hizmetleri verirken özellikle vatandaşlarımızdan 'Yaşama Yol Ver' kampanyasında ambulanslarımıza yol vermelerini talep ediyoruz. Yeni ambulanslarımızın Mardinimize hayırlı olmasını, kazasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum."

Törende konuşmaların ardından yeni ambulanslar kurdele kesimi ve anahtar teslimi yapılarak hizmete alındı.