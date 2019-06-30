Mardin'de yaz spor okulları kapılarını açtı

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Spor oOkulları, düzenlenen açılışla öğrencilere kapılarını açtı.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çocukların yaz tatilinde sporla iç içe olması amacıyla oluşturulan Yaz Spor Okulları ve İl Spor Merkezleri açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda her yaz okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilere, deneyimli antrenörler nezaretinde spor yapma imkanı sağlayan bu okullar ve merkezlerin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, kurum çalışanları, antrenörler, sporcular ile öğrencilerin yanı sıra çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hadi Çomaktekin, 23 branşta 5-18 yaş grubundaki öğrencilere yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Çomaktekin, "Okulların kapanmasıyla birlikte ilimizde Yaz Spor Okulları ve İl Spor Merkezleri açılışını yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın tesis, antrenör ve malzeme desteğiyle ilk defa ciddi bir katılım ile açılış yapıyoruz. Bu konuda velilerimizi aramızda görmek bizi mutlu ediyor. 23 branşta yıl boyunca ücretsiz olarak antrenörlerimiz nezaretinde bu kurslarımız yapılacaktır. Herkesi kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.

Yaz Spor Okulları, konuşmaların ardından kurslara katılan sporcu ve öğrencilerin yaptığı gösterilerle kapılarını açtı. - MARDİN

Kaynak: İHA