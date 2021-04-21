MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
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MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI

MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesindeki göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

MARDİN'in Derik ilçesindeki göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara göç etmeye hazırlanıyor. Eskiden yolculuklarını at ve katırlarla yapan yaylacılar, artık kiraladıkları kamyonlarla göç ediyor.

Sonbaharın başında Bingöl ve Erzurum'dan Mardin'in Derik ilçesinin dağlık alanlarına gelen göçerler, burada kış aylarının bitmesiyle tekrar Erzurum ve Bingöl'deki yaylalara gitmek için hazırlıklara başladı. Çadırlarını sökmeye başlayan göçerler, eskiden olduğu gibi katır ve atlarla değil kiraladıkları kamyonlarla yolculuk yapıyor.

Yaklaşık 6 ay önce havaların soğumasıyla Erzurum'dan Derik'e geldiklerini söyleyen göçerlerden İmdat Bingöl, 35 kişi ve 550 küçükbaş ile zorlu dönüş yoluna koyulacaklarını söyledi. Bingöl, Erzurum'dan, Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi'ne 550 hayvanımızla yerleştik. Artık havalar ısınmaya başladı ve bize yol göründü. Hayvanlarımız sıcağa dayanamıyor. Allah'ın izniyle 1 hafta, 10 gün içinde Erzurum yaylalarında olmayı düşünüyoruz dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 50 kişi ve 1500 küçükbaş ile Derik'e geldiklerini anlatan Lütfü Aras (45) da Bingöl Karlıova'dan buraya geldik. Çadırda yaşayıp, hayvancılık yapıyoruz. Şimdi sıcaklar başladı. Buradan tekrar memleketimize dönüyoruz. Bu yıl su sıkıntısı var. Hayvanlarımız sıcakta hastalanıyor. Bu nedenle daha serin olan memleketimize götürüyoruz diye konuştu.

MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI
MARDİN'DE YAYLALARA GÖÇ HAZIRLIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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