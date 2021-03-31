Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
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Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi Mardin'in Artuklu ilçesinde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi kapsamında yayalara geçiş üstünlüğü sağlandı.

Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi kapsamında yayalara geçiş üstünlüğü sağlandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Önce Yaya Uygulaması' kapsamında 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi ile yayalara geçiş üstünlüğü sağlandı. Etkinliğe Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Mardin İl Emniyet Müdürü İlker Emir katıldı. Amacın özellikle kavşakların giriş ve çıkışlarında, ana yollarda, okul giriş ve çıkışlarında çocukların ve vatandaşların çok daha rahat bir şekilde yaya olarak geçebilmesi için geçiş üstünlüğü sağlanmasın olduğunu kaydeden Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Bugün ülkemizin her yerinde olduğu gibi Mardin'de ve ilçelerinde kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve alay komutanlarımız ile birlikte bir farkındalık oluşturmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bundan sonra tüm sürücülerimiz geçiş noktalarına geldikleri zaman arabalarını yavaşlatacaklar. Öncelikle yaya geçecek. Ondan sonra yoluna devam edecek. Hakikaten Türkiye'de son yıllarda sayın bakanımızın liderliğinde trafikle ilgili özellikle ölümlü trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili çok ciddi anlamda reformlar yapıldığını düşünüyoruz. Bugün 2010 ile 2020 yılını değerlendirdiğimiz zaman ölümlü trafik kazalarında yaklaşık yüzde 56'lık azalma görüyoruz. Bu hakikaten bizim açımızdan çok sevindirici olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz de Mardin olarak alınan tedbirleri en güzel bir şekilde hem takip edeceğiz hem de uygulayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından trafik polisleri kent genelinde araç sürücülerine broşür dağıtıp proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi
Mardin'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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