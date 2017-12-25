Mardin'de Yaşlılar Artık Yalnızlık Çekmeyecek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yaşlı vatandaşlara yönelik Yalnız Değilsiniz Projesi başlatıldı.



Proje kapsamında belediyenin "Mardinmasa" ekipleri yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, hatırlarını sorup ihtiyaçlarını gideriyor.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, "Mardinmasa" ekibinin yaptığı çalışmalar ile gönüllere taht kurulduğunu ve yaşlı vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevi tebliğ edildiğinde, her vatandaşın yanında olacakları ifade ettiklerini anımsatan Yaman, şunları kaydetti:



"Biz dezavantajlı grupları her zaman önceliklerimiz arasına aldık. Onların sıkıntılarını çözüm olmak ve daha mutlu olmalarını hedefledik. Yaşlı vatandaşlarımız da bizler için hep değerli oldu. Elleri öpülesi büyüklerimizi hiç yalnız bırakmayacağız dedik ve yanı başlarında olduk. Kısacası yaşlı vatandaşlarımızın gönüllerini hep hoş tuttuk. Mardinmasa ile sürdürdüğümüz projeyle hayır dualarını da aldığımız yaşlıları ziyaretlerimiz sürecek."