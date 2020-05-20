Mardin'de yaşlı adamı gasp eden 4 kişi yakalandı
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Mardin'de yaşlı adamı gasp eden 4 kişi yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 80 yaşındaki kişiyi gasp eden 4 zanlı yakalandı.

Mardin'de yaşlı adamı gasp eden 4 kişi yakalandı
20.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:50

Mardin'in Midyat ilçesinde 80 yaşındaki kişiyi gasp eden 4 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşayan 80 yaşındaki A.A'nın evine zorla girerek 30 bin lirasını gasp eden zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gasp olayını Ö.Ç, A.G, E.C. ve E.İ'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve bunlara ait mermi, 4 telefon ve gasp edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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