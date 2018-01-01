Mardin'de "Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" İçin…
Mezopotamya'nın en eski durum buğday tohumlarından sorgülün tekrar hayat bulması için yerel ve mülteci kadın çiftçiler ile ilk ekim, "Topraktan Tabağa; Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Mardin Ovası'nda yapıldı.
Mezopotamya'nın en eski durum buğday tohumlarından sorgülün tekrar hayat bulması için yerel ve mülteci kadın çiftçiler ile ilk ekim, "Topraktan Tabağa; Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Mardin Ovası'nda yapıldı…
Kaynak: Dunya.com