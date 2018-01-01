Mardin'de "Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" İçin…

Mezopotamya'nın en eski durum buğday tohumlarından sorgülün tekrar hayat bulması için yerel ve mülteci kadın çiftçiler ile ilk ekim, "Topraktan Tabağa; Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Mardin Ovası'nda yapıldı.

Mardin'de

Mezopotamya'nın en eski durum buğday tohumlarından sorgülün tekrar hayat bulması için yerel ve mülteci kadın çiftçiler ile ilk ekim, "Topraktan Tabağa; Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Mardin Ovası'nda yapıldı…

Kaynak: Dunya.com

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