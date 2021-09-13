MARDİN'DE YAŞAYAN KÜLTÜR VE SANAT MÜZESİ AÇILDI

MARDİN'de Yaşayan Kültür ve Sanat Müzesi açıldı. Kente özgü telkari, bakırcılık ve badem şekeri gibi sanatların uygulamalı olarak ziyaretçilere sunulduğu müzede, reyhani oyunu gösterisi ve erbane dinletisi veriliyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, daha önce kentte böyle bir organizasyonun olmadığını, bunun ilk kez kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirtti. Müzenin kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğunu belirten Güngör, "Bu tamamıyla Mardin turizmine katkı sunmak amacıyla yapılan bir organizasyondur? ifadelerini kullandı. Yaşayan Müze'nin Mardin için çok geç kalınmış bir çalışma olduğuna işaret eden Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mardin'in kültürünü ve sanatını aynı anda ve aynı çatı altında görsel bir şeklinde misafirlerimize anlatıyoruz. Bakırcı, telkari, badem şekeri atölyelerimiz var. Buraya gelen misafirlerimiz bakırcılığın ne olduğunu, nasıl işlendiğini, telkarinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve badem şekerinin nasıl yapıldığını görsel görüyorlar. Bunun yanı sıra Mardin'e özgü reyhani oyununu, ne mana taşıdığını görme fırsatı buluyorlar. Dengbejlerimiz var, onların ne anlama geldiğini, dengbejliğin ne olduğunu öğreniyordlar. Bunları yapmamızın sebebi Mardin'e gelen ziyaretçilerimiz, turistlerimiz bu meslekleri bu kültürü, sanatı ve ustalığı bir çatı altında görmelerini sağlamaktır. Gelen Turistler de gerçekten mutlular. Buna da Yaşayan Kültür ve Sanat Müzesi ismini koyduk. 1 Eylülden bu yana ziyaretçi almaya başladık."